Елена Костылева выиграла пятый юниорский этап Гран-при в Москве

Российская фигуристка Елена Костылева стала победительницей юниорского этапа Гран-при в Москве среди девушек, за два проката она получила от судей 215,56 балла. Спортсменка исполнила три четверных прыжка и тройной аксель.

Серебряным призёром стала Виктория Стрельцова, набравшая за две программы 191,08 балла. Тройку призёров замкнула Елизавета Лабутина, показав результат 190,42 балла.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Юниорки. Итоговые результаты

1. Елена Костылева — 215,56.

2. Виктория Стрельцова — 191,08.

3. Елизавета Лабутина — 190,42.

4. Лидия Плескачёва — 190,38.

5. Алиса Юрова — 188,36.

6. Екатерина Кольцова — 181,91.