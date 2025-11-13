Елена Костылева выиграла пятый юниорский этап Гран-при в Москве
Российская фигуристка Елена Костылева стала победительницей юниорского этапа Гран-при в Москве среди девушек, за два проката она получила от судей 215,56 балла. Спортсменка исполнила три четверных прыжка и тройной аксель.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 5, Москва
Девушки. Произвольная программа
13 ноября 2025, четверг. 12:45 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
215.56
2
Виктория Стрельцова
Москва
191.08
3
Елизавета Лабутина
Свердловская область
190.42
Серебряным призёром стала Виктория Стрельцова, набравшая за две программы 191,08 балла. Тройку призёров замкнула Елизавета Лабутина, показав результат 190,42 балла.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Юниорки. Итоговые результаты
1. Елена Костылева — 215,56.
2. Виктория Стрельцова — 191,08.
3. Елизавета Лабутина — 190,42.
4. Лидия Плескачёва — 190,38.
5. Алиса Юрова — 188,36.
6. Екатерина Кольцова — 181,91.
