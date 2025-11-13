Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник высказался о судействе на российских соревнованиях

Пётр Гуменник высказался о судействе на российских соревнованиях
Пётр Гуменник.
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник высказался о судействе на российских соревнованиях. Он отметил, что в текущем сезоне баллы более похожи на те, которые получают на международных турнирах.

«Мне кажется, возможно, это просто производит большее впечатление, когда видишь на экране баллы за 300. Сразу поднимается ажиотаж. Но при этом я не могу сказать, что у нас судейство менее строгое. Например, уровни дорожек, вращений и нас считают очень пристально. По технике все считают пристально, просто как будто немножко умножат на коэффициент по надбавке, по второй оценке, чтобы баллы выглядели более внушительно. Хотя в этом сезоне, как мне кажется, на тех соревнованиях, что уже прошли, гораздо более уже похожи баллы на те, которые получают на международных соревнованиях», — сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

23-летний Гуменник в сентябре выступил на отборочном турнире к Олимпиаде — 2026 в Пекине (Китай) и получил персональную квоту для участия в Играх, которые пройдут в период с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Материалы по теме
Тактика устрашения. Гуменник грамотно «продал» себя судьям, чтобы взять медаль Олимпиады
Тактика устрашения. Гуменник грамотно «продал» себя судьям, чтобы взять медаль Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android