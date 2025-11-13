Двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник высказался о судействе на российских соревнованиях. Он отметил, что в текущем сезоне баллы более похожи на те, которые получают на международных турнирах.

«Мне кажется, возможно, это просто производит большее впечатление, когда видишь на экране баллы за 300. Сразу поднимается ажиотаж. Но при этом я не могу сказать, что у нас судейство менее строгое. Например, уровни дорожек, вращений и нас считают очень пристально. По технике все считают пристально, просто как будто немножко умножат на коэффициент по надбавке, по второй оценке, чтобы баллы выглядели более внушительно. Хотя в этом сезоне, как мне кажется, на тех соревнованиях, что уже прошли, гораздо более уже похожи баллы на те, которые получают на международных соревнованиях», — сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

23-летний Гуменник в сентябре выступил на отборочном турнире к Олимпиаде — 2026 в Пекине (Китай) и получил персональную квоту для участия в Играх, которые пройдут в период с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.