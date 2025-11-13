Скидки
Гуменник — о повышенном внимании: мне это только больше удовольствия доставит

Гуменник — о повышенном внимании: мне это только больше удовольствия доставит
Пётр Гуменник.
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник высказался о повышенном внимании к своей персоне в связи с участием в предстоящих Олимпийских играх.

«Перед Олимпиадой у меня два этапа Гран-при и чемпионат России — это полноценные соревнования, в которых важно победить. В то же время я расцениваю их как подготовку к Олимпийским играм. Я специально сделал такое расписание, чтобы именно к Играм набрать наилучшую форму: недавно немного отдохнул, сбросил нагрузку, чтобы к февралю не устать.

Давит ли повышенное внимание? Нет, наоборот. Мне кажется, если больше людей на меня будут смотреть, мне это только больше удовольствия доставит. Я всегда хотел, чтобы на наше фигурное катание смотрели иностранцы. Сейчас наверняка болельщики, судьи, соперники и правда будут смотреть, как я буду выступать, меня это будет вдохновлять», — сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

23-летний Гуменник завоевал право участвовать в Олимпийских играх 2026 года. В сентябре 2025 года Пётр выиграл квалификационный турнир в Пекине.

