Пётр Гуменник рассказал, что общая судьба немного сблизила их с Аделией Петросян

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал об общении с двукратной чемпионкой России Аделией Петросян во время олимпийского квалификационного турнира в Пекине.

«То, что нас в Пекине было двое, — это не так много, но гораздо лучше, чем один. Чувствовалась такая поддержка, что у тебя есть сокомандник, а не только соперники. Это помогало. Поэтому да, наша общая судьба нас немного сблизила. Я не ходил на её выступления, потому что мне нужно было держать режим, а соревнования были в разное время. Мне нужно было утром очень рано вставать. Но мы общались, поддерживали друг друга. Я запомнил, как после произволки Аделия была уже где-то около льда. Я не думал её там увидеть — она меня поздравила. Было очень приятно», — сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

В сентябре на квалификационном турнире в Пекине Аделия Петросян и Пётр Гуменник завоевали путёвки на Олимпийские игры 2026 года в Милане.