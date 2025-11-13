Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник рассказал, что общая судьба немного сблизила их с Аделией Петросян

Пётр Гуменник рассказал, что общая судьба немного сблизила их с Аделией Петросян
Аделия Петросян.
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал об общении с двукратной чемпионкой России Аделией Петросян во время олимпийского квалификационного турнира в Пекине.

«То, что нас в Пекине было двое, — это не так много, но гораздо лучше, чем один. Чувствовалась такая поддержка, что у тебя есть сокомандник, а не только соперники. Это помогало. Поэтому да, наша общая судьба нас немного сблизила. Я не ходил на её выступления, потому что мне нужно было держать режим, а соревнования были в разное время. Мне нужно было утром очень рано вставать. Но мы общались, поддерживали друг друга. Я запомнил, как после произволки Аделия была уже где-то около льда. Я не думал её там увидеть — она меня поздравила. Было очень приятно», — сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

В сентябре на квалификационном турнире в Пекине Аделия Петросян и Пётр Гуменник завоевали путёвки на Олимпийские игры 2026 года в Милане.

Материалы по теме
Устраивали провокации и коверкали имена. Но Петросян и Гуменник с честью прошли отбор
Устраивали провокации и коверкали имена. Но Петросян и Гуменник с честью прошли отбор
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android