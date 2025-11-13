Гуменник — об Олимпиаде: это дало мне толчок, что в меня поверили, решили, что я достоин

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, что для него значит участие в предстоящих Олимпийских играх.

«Это вдохновляет. Это дало мне очень большой толчок, что в меня поверили, решили, что достоин выступать на Олимпиаде, что я к ней готовлюсь. Это на каждой тренировке меня вдохновляет. И я могу с ещё большими усилиями и уверенностью тренироваться. Борьба с самим собой покрывает борьбу с соперниками, поэтому первое, о чём я думаю — как превзойти себя. Конечно, есть небольшой страх, что что-то не получится. Я бы назвал его полезным — он заставляет работать над своими элементами, чтобы свести его к минимуму. Что изменилось в моей подготовке именно к Олимпиаде из того, что считаю важным? Готовность исполнять свои элементы не только в идеальных условиях, а когда, например, не самое лучшее настроение, не самое лучшее физическое состояние. Чтобы в любых условиях сделать все, что нужно», — сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Пётр стал единственным фигуристом в мужском одиночном катании из России, который выступил на отборочном к Олимпийским играм — 2026 турнире в Пекине (Китай). 23-летний фигурист выиграл соревнования и получил персональную квоту для участия в зимних ОИ, которые пройдут в период с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.