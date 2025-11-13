Гуменник объяснил трюк с вытаскиванием платка в конце короткой программы «Парфюмер»

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник поделился деталями о постановке короткой программы «Парфюмер» на текущий сезон. Хореографом-постановщиком стал заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз.

«Короткая программа — идея принадлежала Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, я не первый год с ним работаю. Он сказал, что у него отличная идея: мне не скажет, но мне очень понравится. Когда я приехал, он сказал, что это будет «Парфюмер», нужно посмотреть фильм. «Парфюмера» уже катала Анна Щербакова, но это был женский образ, с совершенно другой стороны. Со стороны главного героя будет совсем по-другому, мне он отлично подойдёт. Я в тот же день посмотрел фильм, проникся образом и на следующий день уже смог его на себя примерить — это и правда мне очень подошло. Хотя потом предстояла большая работа, чтобы все движения отточить, потому что у меня иногда лезет что-то от себя, какие-то руки не те. Приходится время от времени приезжать к Даниилу Марковичу, чтобы он мне всё поправил, вернул, что-то поменял, доделал.

Мы сделали трюк с вытаскиванием платка в конце дорожки. Сначала я катал без костюма, только с платком — все испугались, что это можно посчитать как дедакшен, потому что платок — не часть костюма, можно посчитать как аксессуар. Все начали волноваться, даже мои тренеры переживали, может, выкинуть платок? Но Даниил Маркович очень уверенно настоял на том, что нет, это очень важная часть программы, никакого дедакшена не поставят, всё в порядке. Я ему доверился и тоже по этому поводу не переживал. Платок у меня пришит: в первой половине программы он спрятан под рукав, а потом я его достаю. Получается, как будто с одной стороны — длинный рукав, с другой — платок. Если я его беру в руку — выглядит прямо как в фильме. Мне кажется, это очень важная отсылка, чтобы кто смотрел фильм — они вспомнили и сопоставили», — сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

23-летний Гуменник — серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России, бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров, серебряный призёр юниорского финала Гран-при.