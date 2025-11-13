Скидки
Ученица Тутберидзе Стрельцова рассказала, что неделю болела после Гран-при в Магнитогорске

Российская фигуристка Виктория Стрельцова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, призналась, что проболела неделю после выступления на Гран-при России в Магнитогорске.

На своём втором этапе Гран-при в Моске спортсменка заняла второе место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 5, Москва
Девушки. Произвольная программа
13 ноября 2025, четверг. 12:45 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
215.56
2
Виктория Стрельцова
Москва
191.08
3
Елизавета Лабутина
Свердловская область
190.42

«Недовольна вообще. Хотя бы на пьедестале осталась, уже хорошо. Надо лучше готовиться, на прошлом этапе лучше была готова, чище катала. В этот раз я ещё и упала больно в самом начале, поэтому так пошло. Хотя бы что-то сделала. После этапа на катке или в самолёте, не знаю, где именно, но я заболела и дома сидела почти неделю и через неделю – уже снова этап. Поэтому так получилось.

Я собиралась делать максимум, так, чтобы убирать что-то – не собиралась. Хотела доделать каскады и пойти в тройной аксель ещё раз, но из-за того, что я упала – решила не рисковать. Бывает, катаю чуть-чуть по-другому, когда в первой половине падаю с чего-то, переделываю в первой половине. По-другому я не катала, два тулупа я не пробовала. У меня повтор не закрылся, я могла пойти на второй тулуп, но решила не рисковать.

Сложнее морально сейчас, ничего почти ничего не изменилось, но всё равно тяжелее, другой уровень. Сначала было тяжелее, сейчас уже привыкать начала, стало полегче. Всё равно не первый раз.

Почему подготовка к Москве была сложнее? После этапа в Магнитогорске приболела, неделю сидела дома, потом вышла на тренировки – и уже снова этап», – передаёт слова Стрельцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

