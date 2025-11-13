Пётр Гуменник считает программу «Онегин» более выигрышной для международной арены

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник поделился, почему решил вернуться к прошлогодней произвольной программе «Евгений Онегин».

«По поводу произвольной: у Ильи Авербуха появилась идея, что для международной арены нужно поставить что-то более абстрактное. Если посмотреть программы иностранцев — они часто не несут какого-то очень прямолинейного сюжета, посыла, а больше просто какая-то музыка и абстрактная идея. Но мне она не очень подошла, всё-таки я все свои программы всегда катал с чётким сюжетом, образом. Мне это было непривычно, и получилось не слишком понятно для зрителей и судей, как для наших, так и, скорее всего, для иностранцев.

Но мы знали, что всегда можно оставить старую программу, многие в олимпийский сезон так делают. Я просто знал, что есть время, можно поставить новую и потом сравнить.

И при сравнении оказалось, что Евгений Онегин — хоть и русский персонаж, однако даже для международной арены он будет более выигрышным. Я пытался понять человека, идущего по жизни, у него свой путь со сложностями. Но это не так хорошо резонировало со мной. Я даже это не до конца понимал, пока не попробовал за неделю до отборочных соревнований вспомнить «Онегина». И когда я вспомнил, первый раз прокатал, понял, что всё-таки она гораздо лучше, гораздо больше во мне отзывается. Когда я её катаю, мне даже физически легче, потому что все эмоции я могу показать, пережить. Мне они понятны», — сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.