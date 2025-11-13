Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник считает программу «Онегин» более выигрышной для международной арены

Пётр Гуменник считает программу «Онегин» более выигрышной для международной арены
Пётр Гуменник.
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник поделился, почему решил вернуться к прошлогодней произвольной программе «Евгений Онегин».

«По поводу произвольной: у Ильи Авербуха появилась идея, что для международной арены нужно поставить что-то более абстрактное. Если посмотреть программы иностранцев — они часто не несут какого-то очень прямолинейного сюжета, посыла, а больше просто какая-то музыка и абстрактная идея. Но мне она не очень подошла, всё-таки я все свои программы всегда катал с чётким сюжетом, образом. Мне это было непривычно, и получилось не слишком понятно для зрителей и судей, как для наших, так и, скорее всего, для иностранцев.

Но мы знали, что всегда можно оставить старую программу, многие в олимпийский сезон так делают. Я просто знал, что есть время, можно поставить новую и потом сравнить.

И при сравнении оказалось, что Евгений Онегин — хоть и русский персонаж, однако даже для международной арены он будет более выигрышным. Я пытался понять человека, идущего по жизни, у него свой путь со сложностями. Но это не так хорошо резонировало со мной. Я даже это не до конца понимал, пока не попробовал за неделю до отборочных соревнований вспомнить «Онегина». И когда я вспомнил, первый раз прокатал, понял, что всё-таки она гораздо лучше, гораздо больше во мне отзывается. Когда я её катаю, мне даже физически легче, потому что все эмоции я могу показать, пережить. Мне они понятны», — сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Материалы по теме
Кто и как довёл «Онегина» до идеала? Большой разговор с хореографом Гуменника
Эксклюзив
Кто и как довёл «Онегина» до идеала? Большой разговор с хореографом Гуменника
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android