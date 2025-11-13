Скидки
Фигурное катание

Костылева раскрыла, что ей сказал Плющенко после разгромной победы на Гран-при в Москве

Костылева раскрыла, что ей сказал Плющенко после разгромной победы на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Елена Костылева, выигравшая пятый этап Гран-при среди юниоров в Москве, поделилась, что ей сказал её тренер, Евгений Плющенко, после победы своей подопечной.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 5, Москва
Девушки. Произвольная программа
13 ноября 2025, четверг. 12:45 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
215.56
2
Виктория Стрельцова
Москва
191.08
3
Елизавета Лабутина
Свердловская область
190.42

«Настраивалась как обычно, но аксель у меня идёт сложнее в короткой программе, потому что чувствуется ответственность. В произвольной мне его психологически легче исполнять, впереди ещё три прыжка ультра-си, и аксель легче идёт в сравнении с короткой. В короткой стала четвёртой, понимала, что разрыв по баллам четыре-пять максимум, понимала, что при чистом прокате могу быть второй-первой. Стала первой, этому очень рада, собралась на произвольную. На тренировках я нормально катаю, мне нечего было бояться. Я уверена, но стараюсь не нервничать.

Я стартовала на стартах, которые для меня были не так важны, был старт в Наро-Фоминске и чемпионат Московской области. Была готова и к Красноярску, но мы приняли решение ещё побольше подготовиться, чтобы выдать результат ещё лучше и стабильнее на последних двух этапах. Сложно выступать на двух этапах подряд? Думаю, что нет.

Евгений Викторович успел меня поздравить, сказал, что нужно работать над вращениями, однако там были проблемы с работой над вращениями в связи с моей травмой, которая была ещё летом, поэтому будем сейчас стараться потихоньку наращивать вращения, но по прыжкам сказал, что я молодец. Аксель, сказал, был хороший, а в короткой я прыгала не свой аксель. Могла цеплять тройной тулуп, смотрела в записи, однако в моменте об этом не подумала», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

