Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Костылева сообщила, что отдыхала два дня после шоу Плющенко из-за травмы бедра

Костылева сообщила, что отдыхала два дня после шоу Плющенко из-за травмы бедра
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Елена Костылева рассказала про сложности со здоровьем после победы на этапе Гран-при в Москве среди юниоров. Костылева тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«К этим стартам подготовка была меньше, чем в прошлом сезоне. Мне это уже не требуется, потому что я выросла и мне не нужно кататься очень много, чтобы катать программу чисто. На шоу раскатка полчаса идёт, я проходила все свои элементы ультра-си, прыгала сальхов. Это придавало уверенности и стабильности прыжкам. У меня была небольшая травма бедра, и после шоу я два дня отдыхала, поэтому мне этот отдых помог не устать после шоу. Морально это тяжело, на шоу долго находишься в коньках – на репетициях, на самом шоу. Быстрое переодевание, морально очень выматывает. Мне это не очень нравится, просто я понимаю, что на соревнованиях это придаёт стабильности.

Маленькие травмы есть, но это никак не мешает подготовке к соревнованиям. Я понимаю, что у всех всегда что-то болит, поэтому это всё входит в тренировочный процесс. Что-то где-то можно убрать, чтобы не усугубить процесс, но такие маленькие травмы – это уже входит в тренировочный процесс. Лечиться и отдыхать – уже с серьёзными травмами. С малейшими все тренируются», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Елена Костылева выиграла пятый юниорский этап Гран-при в Москве
Материалы по теме
Пять квадов от Костылевой и феи-чемпионки. Как Плющенко отметил день рождения в Петербурге
Пять квадов от Костылевой и феи-чемпионки. Как Плющенко отметил день рождения в Петербурге
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android