Костылева сообщила, что отдыхала два дня после шоу Плющенко из-за травмы бедра

Российская фигуристка Елена Костылева рассказала про сложности со здоровьем после победы на этапе Гран-при в Москве среди юниоров. Костылева тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«К этим стартам подготовка была меньше, чем в прошлом сезоне. Мне это уже не требуется, потому что я выросла и мне не нужно кататься очень много, чтобы катать программу чисто. На шоу раскатка полчаса идёт, я проходила все свои элементы ультра-си, прыгала сальхов. Это придавало уверенности и стабильности прыжкам. У меня была небольшая травма бедра, и после шоу я два дня отдыхала, поэтому мне этот отдых помог не устать после шоу. Морально это тяжело, на шоу долго находишься в коньках – на репетициях, на самом шоу. Быстрое переодевание, морально очень выматывает. Мне это не очень нравится, просто я понимаю, что на соревнованиях это придаёт стабильности.

Маленькие травмы есть, но это никак не мешает подготовке к соревнованиям. Я понимаю, что у всех всегда что-то болит, поэтому это всё входит в тренировочный процесс. Что-то где-то можно убрать, чтобы не усугубить процесс, но такие маленькие травмы – это уже входит в тренировочный процесс. Лечиться и отдыхать – уже с серьёзными травмами. С малейшими все тренируются», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.