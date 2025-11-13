Скидки
Гуменник не стал брать в университете академический отпуск, несмотря на подготовку к ОИ

Российский фигурист Пётр Гуменник принял решение не брать академический отпуск в университете даже при условии подготовки к Олимпийским играм.

Гуменник учится на четвёртом курсе Национального исследовательского университета ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники.

«Я думал взять академ, но Тамара Николаевна [Москвина] сказала, что это будет неправильно, потому что и так из-за того, что такая большая ответственность, я очень сильно сконцентрирован именно на тренировках, на Олимпиаде. И это не очень хорошо. Важно, чтобы было какое-то пространство для отвлечения, чтобы я мог какое-то время себе в день выделять на то, чтобы не задумываться о фигурном катании, заниматься чем-то другим. И этот совет Тамары Николаевны был очень полезным. Так что я продолжаю в этом году учиться.

«Это выпускной год, но, конечно, всё-таки основной упор делаю на тренировки. Учусь так, чтобы это ни в коем случае мне не помешало. Экзамены ещё не начались, поэтому готовлюсь. Мне кажется, не буду сильно переживать [из-за экзаменов], по сравнению с Олимпиадой, мне кажется, это не так важно. Но есть несколько способов это обойти, постараться получить какие-то «автоматы» до сессии, потом можно будет на допсессии что-то досдать. В крайнем случае я думаю, что если уж совсем у меня что-то не получится, я могу просто восстановиться на следующий год. Поэтому не парюсь по этому поводу», – сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Пётр стал единственным фигуристом в мужском одиночном катании из России, который выступил на отборочном к Олимпийским играм — 2026 турнире в Пекине (Китай). 23-летний фигурист выиграл соревнования и получил персональную квоту для участия в зимних ОИ, которые пройдут в период с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

