Аделия Петросян и Алина Горбачёва внесены в базу «Миротворца»*

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян и бронзовый призёр ЧР-2025 Алина Горбачёва внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, который признан экстремистским на территории РФ.

Стоит отметить, что Петросян – единственная фигуристка из России, завоевавшая личную квоту на Олимпийские игры – 2026 в Италии.

Ранее в базу «Миротворца» попал Пётр Гуменник, который, как и Петросян, отобрался на ОИ-2026, выиграв квалификационный турнир в Пекине.

Экстремистский сайт «Миротворец» существует с 2014 года. В базе собрана личная информация о людях, в том числе известных журналистах, музыкантах, политиках, спортсменах, которых создатели портала считают потенциальной угрозой для безопасности Украины. В базе «Миротворца» хранится такая информация, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес регистрации, фактического проживания или прописки, фотографии, номера телефонов. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.