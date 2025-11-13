Скидки
«В детстве Олимпиада казалась загадкой». Гуменник — об Олимпийских играх

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, как узнал о существовании Олимпийских игр.

— Как и когда вы впервые узнали про Олимпийские игры?
— Когда я впервые узнал об Олимпийских играх, пришлось уточнить у мамы — сам я был слишком маленьким, чтобы помнить. Она рассказала, что я «узнал» о них ещё внутриутробно, в 2002 году. Конечно, устраивать общемировой праздник спорта — это здорово и весело – как для спортсменов, так и для зрителей. К олимпийскому огню, кольцам и девизу я отношусь как к красивой традиции, напоминающей об истоках нашей цивилизации, но не как к чему-то сакральному. Сегодня это Олимпийские игры, завтра, возможно, другие соревнования. Всё меняется: появляются новые виды спорта, и я с интересом жду обновления формата фигурнокатательных турниров.

— Уже в детстве многие юные фигуристы считают Олимпиаду своей целью или мечтой. У вас это тоже было?
— В детстве Олимпиада казалась загадкой. Я задавал себе вопрос: кто эти люди, которые годами тренируются, чтобы однажды выступить лучше всех? Хотелось узнать, как отнесусь к этому я, когда вырасту и смогу попробовать, — приводит слова Гуменника журнал «Мир фигурного катания».

Пётр стал единственным фигуристом в мужском одиночном катании из России, который выступил на отборочном к Олимпийским играм — 2026 турнире в Пекине (Китай). 23-летний фигурист выиграл соревнования и получил персональную квоту для участия в зимних ОИ, которые пройдут в период с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

