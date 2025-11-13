Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Арсений Федотов одержал победу на юношеском этапе Гран-при России в Москве

Фигурист Арсений Федотов одержал победу на юношеском этапе Гран-при России – 2025/2026 в Москве. В сумме двух программ Федотов набрал 175,69 балла, второе место занял ученик Алексея Мишина Герман Ленков (156,77 балла), замкнул тройку призёров Николай Колесников, который набрал 150,80 балла.

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров — 2025/2026. Пятый этап, Москва. Юноши:

1. Арсений Федотов – 175,69.

2. Герман Ленков – 156,77.

3. Николай Колесников – 150,80.

4. Виталий Ковтун – 142,61.

5. Ярослав Хрулёв – 141,66.

6. Алексей Пычин – 136,13.

Для Арсения Федотова эта победа стала второй в сезоне на этапах Гран-при России – 2025/2026. Ранее фигурист одержал победу на втором этапе соревнований в Магнитогорске.