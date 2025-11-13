Арсений Федотов одержал победу на юношеском этапе Гран-при России в Москве
Фигурист Арсений Федотов одержал победу на юношеском этапе Гран-при России – 2025/2026 в Москве. В сумме двух программ Федотов набрал 175,69 балла, второе место занял ученик Алексея Мишина Герман Ленков (156,77 балла), замкнул тройку призёров Николай Колесников, который набрал 150,80 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 5, Москва
Юноши. Произвольная программа
13 ноября 2025, четверг. 15:45 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
258.89
2
Герман Ленков
Санкт-Петербург
233.29
3
Николай Колесников
Москва
222.46
Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров — 2025/2026. Пятый этап, Москва. Юноши:
1. Арсений Федотов – 175,69.
2. Герман Ленков – 156,77.
3. Николай Колесников – 150,80.
4. Виталий Ковтун – 142,61.
5. Ярослав Хрулёв – 141,66.
6. Алексей Пычин – 136,13.
Для Арсения Федотова эта победа стала второй в сезоне на этапах Гран-при России – 2025/2026. Ранее фигурист одержал победу на втором этапе соревнований в Магнитогорске.
