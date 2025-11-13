Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Москве — источник

Чемпионка России – 2023 в одиночном катании, ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева снялась с четвёртого этапа серии Гран-при России, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации издания, 18-летняя Акатьева приняла такое решение из-за повреждения ноги, которая начала беспокоить её ещё в середине осени. Софья якобы вряд ли выступит и на заключительном в сезоне, пятом этапе ГП России, который пройдёт в Омске с 22 по 23 ноября.

Четвёртый этап ГП России пройдёт в Москве с 15 по 16 ноября. В предварительном списке его участниц значатся: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Мария Мазур, Аделия Петросян, Мария Пулина, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Екатерина Ципухина, Вероника Яметова.