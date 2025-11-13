Фигурист Герман Ленков рассказал о напутствии Алексея Мишина перед Гран-при в Москве

Фигурист Герман Ленков рассказал, какое напутствие он получил перед стартом на этапе Гран-при России – 2025/2026 в Москве от своего тренера Алексея Мишина. Ленков занял второе место по итогам выступления на соревнованиях, набрав 233,39 балла.

«Очень рад, потому что были обстоятельства немного неприятные. Но смог приехать, сделал всё, что смог. Очень рад, что попал в тройку. Сейчас чувствую только удовлетворение.

Когда принял решение перекроить контент произвольной программы? Это было принято давно, недели полторы назад. Была травма, тулуп ещё больно прыгать, чуть в ногу стреляет. Решили стабильный контент делать – один четверной и один аксель, потому что при чистом контенте у меня были бы шансы попасть в тройку. Думал о том, что буду в тройке после проката? Обычно в прокате баллы считаю, в этот раз столько было факторов, что не считал. Думал, что всё-таки попал, да.

Очень хорошо общаемся со всеми в сборной. Даже во время стартов у меня со всеми приятные отношения. На сборах в Новогорске Алексей Николаевич Мишин напутствовал перед отъездом, сказал, что надо сделать своё, а там уже будь что будет.

Рад, что попал на Кубок Первого канала среди юниоров. Всегда смотрел этот турнир, казалось, что это очень классно», – передаёт слова Ленкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.