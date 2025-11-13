Ученик Соколовской Колесников — о внезапной медали Гран-при: собирался ехать домой

16-летний российский фигурист, ученик Светланы Соколовской Николай Колесников прокомментировал выигрыш бронзы на пятом этапе юниорской серии Гран-при России, который проходит в Москве.
«Эмоции смешанные: и в короткой, и в произвольной не показал максимум.
С чем связываю такое выступление? Думаю, что нужна другая подготовка, мне кажется, дело в ней. Не могу сказать, что на 100% был готов, но мог откатать две программы чисто.
Думаю, что нужно глобально проанализировать подготовку к соревнованиям и понять, в чём дело. Таких прокатов на этапах у меня не было, таких результатов. Думаю, что нужно просто разобраться.
Медалью доволен, не ожидал, собирался ехать домой. А тут попал в тройку», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
