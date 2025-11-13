Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Золото поважнее». Ученик Тутберидзе Федотов — о крупной победе на Гран-при в Москве

«Золото поважнее». Ученик Тутберидзе Федотов — о крупной победе на Гран-при в Москве
16-летний российский фигурист, ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов прокомментировал победу на пятом этапе юниорской серии Гран-при России, который проходит в Москве. Арсений опередил ближайшего преследователя более чем на 25 баллов.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 5, Москва
Юноши. Произвольная программа
13 ноября 2025, четверг. 15:45 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
258.89
2
Герман Ленков
Санкт-Петербург
233.29
3
Николай Колесников
Москва
222.46

«Ощущения хорошие, то, что задумывал, я сделал. Важнее медаль или два чистых проката? Золото поважнее, но два чистых проката – очень приятно, дальше можно вставлять какие-то новые элементы.

Приходилось подстраивать технику каких-то элементов после того, как я начал расти.

У нас в сборной очень хорошие ребята. Я никого не считаю соперником, мы коллеги и занимаемся одним делом. Очень рад за Германа Ленкова, что он отобрался на Кубок Первого канала.

Ощущаю ли себя неформальным лидером компании? Я не чувствую этого. Что может выбить из колеи, а что – зарядить? Если я разозлюсь, это меня зарядит, а вот что может выбить из колеи, не знаю», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

