«Золото поважнее». Ученик Тутберидзе Федотов — о крупной победе на Гран-при в Москве

16-летний российский фигурист, ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов прокомментировал победу на пятом этапе юниорской серии Гран-при России, который проходит в Москве. Арсений опередил ближайшего преследователя более чем на 25 баллов.

«Ощущения хорошие, то, что задумывал, я сделал. Важнее медаль или два чистых проката? Золото поважнее, но два чистых проката – очень приятно, дальше можно вставлять какие-то новые элементы.

Приходилось подстраивать технику каких-то элементов после того, как я начал расти.

У нас в сборной очень хорошие ребята. Я никого не считаю соперником, мы коллеги и занимаемся одним делом. Очень рад за Германа Ленкова, что он отобрался на Кубок Первого канала.

Ощущаю ли себя неформальным лидером компании? Я не чувствую этого. Что может выбить из колеи, а что – зарядить? Если я разозлюсь, это меня зарядит, а вот что может выбить из колеи, не знаю», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.