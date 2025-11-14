Скидки
Фигурное катание

«Настоящий воин». Плющенко оценил выступление Костылевой на этапе ГП России в Москве

«Настоящий воин». Плющенко оценил выступление Костылевой на этапе ГП России в Москве
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление своей ученицы Елены Костылевой на этапе Гран-при России – 2025/2026 в Москве. Костылева одержала победу в соревнованиях юниорок, набрав в сумме двух программ 215,56 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 5, Москва
Девушки. Произвольная программа
13 ноября 2025, четверг. 12:45 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
215.56
2
Виктория Стрельцова
Москва
191.08
3
Елизавета Лабутина
Свердловская область
190.42

«Я доволен, даже первым днём. Хоть не получился у нас каскад с тройным акселем — я доволен. Лена на сегодняшний день переносит травму, она большая умница и молодец. Настоящий воин, справилась. Что касается произвольной программы — четыре прыжка ультра-си, на одном дыхании она проехала эту программу, не потеряв скорости. Горжусь своей спортсменкой и благодарю весь тренерский коллектив, который действительно работает каждый божий день, по две-три тренировки с Леной. И удочка, и катание, и раскатки, и отработка программы, вращения. Все сделали большую работу.

Будем готовиться к Омску. Думаю, контент будет такой же, не будем форсировать. У Лены есть ещё четверной риттбергер в копилке», – приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».

На Петросян и Гуменника давят за рубежом. Но наши фигуристы отразят психологическую атаку!
На Петросян и Гуменника давят за рубежом. Но наши фигуристы отразят психологическую атаку!
