«Настоящий воин». Плющенко оценил выступление Костылевой на этапе ГП России в Москве

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление своей ученицы Елены Костылевой на этапе Гран-при России – 2025/2026 в Москве. Костылева одержала победу в соревнованиях юниорок, набрав в сумме двух программ 215,56 балла.

«Я доволен, даже первым днём. Хоть не получился у нас каскад с тройным акселем — я доволен. Лена на сегодняшний день переносит травму, она большая умница и молодец. Настоящий воин, справилась. Что касается произвольной программы — четыре прыжка ультра-си, на одном дыхании она проехала эту программу, не потеряв скорости. Горжусь своей спортсменкой и благодарю весь тренерский коллектив, который действительно работает каждый божий день, по две-три тренировки с Леной. И удочка, и катание, и раскатки, и отработка программы, вращения. Все сделали большую работу.

Будем готовиться к Омску. Думаю, контент будет такой же, не будем форсировать. У Лены есть ещё четверной риттбергер в копилке», – приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».