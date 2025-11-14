Тренер Погорилой: я постоянно угрожала Ане. У неё не было выбора, это над ней довлело

Тренер Анна Царева, работавшая с трёхкратным призёром чемпионатов Европы и призёром чемпионата мира — 2016 Анной Погорилой, рассказала о специфике сотрудничества с фигуристкой.

— Если бы сейчас у вас каталась Аня Погорилая, что вы сделали бы с ней иначе?

— Очень многое. Наверное, каждый день рассказывала бы ей, какая она прекрасная, уникальная фигуристка, как хорошо она может кататься и что именно должна показывать на льду в своих выступлениях. Я же постоянно как бы угрожала. Твердила: не будешь работать — тебя все смогут обогнать, на соревнования не отправят — и всё в том же духе.

Есть какие-то рабочие моменты. Самые банальные: нужно сделать какое-то задание, а спортсмен не настроен его выполнять. Разница (между Погорилой и нынешними спортсменами), как мне кажется, в праве выбора. У Погорилой его просто не было — за неё этот выбор делали совсем другие люди, включая меня. И оказывалось, что Аня всем постоянно должна. Это очень сильно над ней довлело. Сейчас же я понимаю, что спортсмен сам должен для себя решить, что он любит, чего хочет и чем готов ради этого жертвовать, — приводит слова Царевой «RT на русском».

Сейчас Царева тренирует свою дочь Марию Захарову. Ранее фигуристка стала первой спортсменкой в возрасте 18 и больше лет, которая прыгнула четверной прыжок.