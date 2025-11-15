Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пятый этап Гран-при ISU в США: расписание, где смотреть прокаты Губановой и других

Сегодня, 15 ноября, в Лейк-Плэсиде (США) стартует пятый этап серии Гран-при ISU сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований. В полном объёме в прямом эфире этап Гран-при в США покажет Okko.

Расписание пятого этапа серии Гран-при ISU в Лейк-Плэсиде (время московское):

15 ноября, суббота:

02:58. Спортивные пары. Короткая программа;

04:20. Мужчины. Короткая программа;

22:03. Танцы на льду. Ритм-танец;

23:39. Спортивные пары. Произвольная программа.

16 ноября, воскресенье:

02:17. Женщины. Короткая программа;

04:04. Мужчины. Произвольная программа;

22:16. Танцы на льду. Произвольный танец.

17 ноября, понедельник:

00:05. Женщины. Произвольная программа.

Отметим, в списках участников пятого этапа Гран-при ISU числятся такие фигуристы, как Владимир Литвинцев, Михаил Шайдоров, Анастасия Губанова, Ким Чхэ Ен, Алиса Лью, Мэдисон Чок, Эван Бейтс и другие.

Самая титулованная фигуристка России: