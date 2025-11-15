Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурное катание, пятый этап Гран-при ISU в США: расписание, где смотреть прокаты Губановой, Лью и других

Пятый этап Гран-при ISU в США: расписание, где смотреть прокаты Губановой и других
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, в Лейк-Плэсиде (США) стартует пятый этап серии Гран-при ISU сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований. В полном объёме в прямом эфире этап Гран-при в США покажет Okko.

Права на трансляцию пятого этапа Гран-при ISU (Лейк-Плэсид, США) в России принадлежат Okko.

Расписание пятого этапа серии Гран-при ISU в Лейк-Плэсиде (время московское):

15 ноября, суббота:
02:58. Спортивные пары. Короткая программа;
04:20. Мужчины. Короткая программа;
22:03. Танцы на льду. Ритм-танец;
23:39. Спортивные пары. Произвольная программа.

16 ноября, воскресенье:
02:17. Женщины. Короткая программа;
04:04. Мужчины. Произвольная программа;
22:16. Танцы на льду. Произвольный танец.

17 ноября, понедельник:
00:05. Женщины. Произвольная программа.

Отметим, в списках участников пятого этапа Гран-при ISU числятся такие фигуристы, как Владимир Литвинцев, Михаил Шайдоров, Анастасия Губанова, Ким Чхэ Ен, Алиса Лью, Мэдисон Чок, Эван Бейтс и другие.

Материалы по теме
Американцы Лью и Чок/Бэйтс будут неудержимы дома? Главные интриги Гран-при США по фигурке
Американцы Лью и Чок/Бэйтс будут неудержимы дома? Главные интриги Гран-при США по фигурке

Самая титулованная фигуристка России:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android