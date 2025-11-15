Пятый этап Гран-при ISU в США: расписание, где смотреть прокаты Губановой и других

Сегодня, 15 ноября, в Лейк-Плэсиде (США) стартует пятый этап серии Гран-при ISU сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований. В полном объёме в прямом эфире этап Гран-при в США покажет Okko.
Расписание пятого этапа серии Гран-при ISU в Лейк-Плэсиде (время московское):
15 ноября, суббота:
02:58. Спортивные пары. Короткая программа;
04:20. Мужчины. Короткая программа;
22:03. Танцы на льду. Ритм-танец;
23:39. Спортивные пары. Произвольная программа.
16 ноября, воскресенье:
02:17. Женщины. Короткая программа;
04:04. Мужчины. Произвольная программа;
22:16. Танцы на льду. Произвольный танец.
17 ноября, понедельник:
00:05. Женщины. Произвольная программа.
Отметим, в списках участников пятого этапа Гран-при ISU числятся такие фигуристы, как Владимир Литвинцев, Михаил Шайдоров, Анастасия Губанова, Ким Чхэ Ен, Алиса Лью, Мэдисон Чок, Эван Бейтс и другие.
