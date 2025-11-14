Скидки
«Бога не боятся». Тарасова — о внесении Петросян и Гуменника в базу «Миротворца»*

«Бога не боятся». Тарасова — о внесении Петросян и Гуменника в базу «Миротворца»*
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, который признан экстремистским на территории РФ.

«Это что за сайт такой, куда наших выдающихся спортсменов и прекрасных детей вносят и хотят лишить работы? Они с детских лет работают и будут защищать честь своей Родины. Какая нам разница, что они там пишут? Мы сами знаем, кто мы такие. Ещё не хватало, чтобы наших людей, нашу страну, которую мы любим, в которой мы выросли, в которой мы живём и будем похоронены, трогали. Безумные. Бога не боятся», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Помимо Аделии и Петра, в списке оказались Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи.

Стоит отметить, что Петросян и Гуменник – единственные фигуристы из России, завоевавшие личную квоту на Олимпийские игры – 2026 в Италии.

Экстремистский сайт «Миротворец» существует с 2014 года. В базе собрана личная информация о людях, в том числе известных журналистах, музыкантах, политиках, спортсменах, которых создатели портала считают потенциальной угрозой для безопасности Украины. В базе «Миротворца» хранится такая информация, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес регистрации, фактического проживания или прописки, фотографии, номера телефонов. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.

