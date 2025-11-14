Скидки
Роднина: никаких преимуществ от нахождения в Зале славы фигурного катания у меня нет

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о своём нахождении в Зале славы фигурного катания. По словам экс-спортсменки, она не получила от этого никаких преимуществ, в том числе подъёма интереса к её имени среди молодёжи.

– Знаю, что я есть в Зале славы фигурного катания, и то потому, что мне приходило соответствующее письмо. Как-то не задумывалась о его важности. Я там оказалась за счёт своих достижений. Но никаких преимуществ от нахождения в зале славы у меня нет.

Влияет ли это на мою узнаваемость среди молодёжи? Если даже они и узнают обо мне благодаря этому залу славы, они пойдут смотреть дальше фамилии. Те, кто интересуется фигурным катанием, и так меня знают.

– Но молодое поколение в меньшей степени, потому что в опросах на лучшего фигуриста в истории страны они больше называли Плющенко, Ягудина, а не вас.
– Это естественно. Я родилась в прошлом веке, и все мои достижения были в прошлом веке. А то, что у нас плохо знают историю — вопрос к образованию, – приводит слова Родниной Sport24.

