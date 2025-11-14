Мэдисон Чок и Эван Бэйтс поменяли костюмы к произвольному танцу под фламенко

Трёхкратные чемпионы мира в танцах на льду американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс изменили свои провокационные костюмы к произвольному танцу.

Фото: X michlmint

На тренировках этапа Гран-при США, который начнётся уже 15 ноября, Мэдисон появилась в чёрном полупрозрачном комбинезоне с юбкой, у Эвана цвет одежды изменился с коричневого на серо-чёрный. Американцы изменили свои костюмы после выигранного этапа в Китае, где спортсмены столкнулись с критикой.

Отметим, что произвольный танец американцев – фламенко, поставленный под композицию Paint It Black в исполнении Рамина Джавади.

Этап Saatva Skate America 2025 пройдёт с 15 по 17 ноября.