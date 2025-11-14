«Невозможно из года в год одну постановку катать». Лутфуллин — о новой короткой программе

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин высказался о смене короткой программы, а также о чём его новая программа.

– Проясните подробнее ситуацию со сменой короткой программы. Всё-таки чья была инициатива по её смене?

– Моя инициатива прежде всего. Мне не то чтобы не нравился Есенин, просто, понимаете, невозможно из года в год одну и ту же постановку катать. Изживаешь её, устаёшь от неё банально. Она была и показательным, и на Байкале я с ней выиграл. Мне хотелось уже чего-то нового, я не думал даже о чём-то конкретном, просто нужно было обновиться, перезагрузиться.

– О чём в таком случае ваша новая короткая программа? Есть ли в ней особые посылы о себе зрителю?

– Это саундтрек к сериалу «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна, про хозяина эскорт-агентства, у него свои проблемы, и бытовые, и ментальные, нравственные беседы. Но для меня это программа про преодоление себя, про моё текущее состояние, про те жизненные обстоятельства, с которыми мне пришлось столкнуться и через которые нужно было перешагнуть, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.