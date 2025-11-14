Лутфуллин: с детства увлекаюсь блатным флёром, часами с отцом можем слушать шансон

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин рассказал, что слушает шансон, а также ответил, смотрел ли он сериал «Слово пацана».

– В произвольной у вас «Крёстный отец», и в целом вы не раз обращаетесь к «блатной» теме. Парень, который половину жизни прожил в Казани, а другую половину – в Санкт-Петербурге, не мог поступить иначе?

– А она мне как-то с детства нравится, я действительно увлекаюсь всем этим блатным флёром. Когда к отцу приезжаю, мы часами можем слушать шансон, я очень много читал и смотрел различных материалов по этой тематике, одно время я прямо погружался в эту тему.

– «Слово пацана» смотрели?

– Видел отрывки, но, если честно, не особо понял, как они раскрыли историю, меня не зацепило.

– После выхода сериала над вами не шутили питерские друзья, что вы из «бандитского» города?

– Нет, таких шуток не было, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.