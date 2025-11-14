Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Глеб Лутфуллин об отстранении россиян: пусть и пловцы выступают, и футболисты, все-все-все

Глеб Лутфуллин об отстранении россиян: пусть и пловцы выступают, и футболисты, все-все-все
Аудио-версия:
Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин рассказал, не давит ли на него отстранение россиян от международных стартов.

– Мы видим очередной год международной изоляции. На вас не давит эта ситуация?
– Нет, у нас есть внутренние соревнования, календарь достаточно насыщенный, плотный, интересный. Конечно, хочется выступить на международной арене, но есть так, как есть, мы живём в заданных обстоятельствах.
Если говорить про мотивацию, то она откуда-то берётся, черпается. Я даже не скажу откуда конкретно, мне сложно это сформулировать. Но она остаётся во мне, руки не опускаются.

– В других видах спорта идёт потепление – те же пловцы ездили на ЧМ, скоро поедут на ЧЕ. Не завидуете коллегам?
– Скорее это позитивный знак для всех нас. Я за то, чтобы допускали как можно больше видов спорта, чтобы всех допускали. Пусть и пловцы выступают, и футболисты, и хоккеисты, все-все-все. Так и фигуристы будут спустя время, я за всех рад. И за двух наших ребят, которые выступили в Пекине, и будем надеяться, что выступят в Милане, я тоже рад, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

