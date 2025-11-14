Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Фигурное катание

Фигурист Лутфуллин назвал Сергея Безрукова и Сергея Бурунова любимыми актёрами

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин назвал Сергея Безрукова и Сергея Бурунова своими любимыми актёрами.

– Что в таком случае в вашем плейлисте?
– Вообще я меломан. В плейлисте много песен разных жанров и исполнителей. Нравится, например, слушать, как читают стихи Есенина. Особенно поэму «Чёрный человек»! Как сильно читает Есенина Сергей Безруков – заслушаешься. Могу и Михаила Круга послушать, кто знает, может, и программу под него поставим.

– Хотелось бы встретиться с Сергеем, если ещё раз обратитесь к творчеству Есенина при постановке программ?
– Разумеется! Это один из моих любимых актёров. Сергей Безруков и Сергей Бурунов. Безруков – сильный драматический актёр, а Бурунов – весёлый, непосредственный, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

