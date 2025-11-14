Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:58 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Лутфуллин оценил победу Дины Хуснутдиновой на Гран-при в Казани

Фигурист Лутфуллин оценил победу Дины Хуснутдиновой на Гран-при в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин оценил победу Дины Хуснутдиновой на этапе Гран-при России в Казани.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
218.01
2
Дарья Садкова
Москва
207.12
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
202.09

– Вас радует прогресс казанского фигурного катания? Всё больше элитных парниц из Казани, следом за Евгенией Тарасовой, есть новая прима в женском одиночном – Дина Хуснутдинова.
– Конечно, очень здорово, что у нас такая «кузница» кадров для фигурного катания в Казани открылась и не собирается останавливаться. Разумеется, рад и за Дину, она красиво победила, у неё большие перспективы. За Ильяса Халиуллина рад, парники развиваются, хоть уже и тренируются в других городах. Отмечу ещё Илью Малькова, мы с ним знакомы, он очень талантливый и трудолюбивый парень, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Безруков – мой любимый актёр. Как сильно он читает Есенина!» Беседа с Глебом Лутфуллиным
Эксклюзив
«Безруков – мой любимый актёр. Как сильно он читает Есенина!» Беседа с Глебом Лутфуллиным
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android