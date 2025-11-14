Фигурист Лутфуллин оценил победу Дины Хуснутдиновой на Гран-при в Казани

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин оценил победу Дины Хуснутдиновой на этапе Гран-при России в Казани.

– Вас радует прогресс казанского фигурного катания? Всё больше элитных парниц из Казани, следом за Евгенией Тарасовой, есть новая прима в женском одиночном – Дина Хуснутдинова.

– Конечно, очень здорово, что у нас такая «кузница» кадров для фигурного катания в Казани открылась и не собирается останавливаться. Разумеется, рад и за Дину, она красиво победила, у неё большие перспективы. За Ильяса Халиуллина рад, парники развиваются, хоть уже и тренируются в других городах. Отмечу ещё Илью Малькова, мы с ним знакомы, он очень талантливый и трудолюбивый парень, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.