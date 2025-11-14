Лутфуллин: ждём перехода во взрослые Льва Лазарева — это будет сильная заявка

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин высказался о конкуренции в мужском одиночном катании внутри страны.

– Сейчас внутри страны в мужском одиночном катании высокая конкуренция. Она двигает вперёд?

– Конечно, это тоже фактор мотивации. Так гораздо интереснее, мы подталкиваем друг друга к прогрессу, соревнования становятся напряжёнными, волнительными. Мне нравится, когда заранее не знаешь итог.

Здорово, что постоянно новые имена появляются, открываются, всё больше ярких фигуристов выходит во взрослые. В прошлом году Николай Угожаев ярко о себе заявил, обозначил свои позиции. Следом Григорий Фёдоров, постепенно поднимается наверх, у него тоже есть потенциал. Ждём перехода во взрослые Льва Лазарева, это будет сильная заявка.

– Вы уже боитесь его? Шутите с ребятами на эту тему?

– Не то что боимся, но я понимаю, что это очень сильный спортсмен и у него значительный прыжковый набор, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.