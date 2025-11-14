Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Главная Фигурное катание Новости

«Чувствую, что сил стало больше». Глеб Лутфуллин — о проблемах с физподготовкой

Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин высказался о проблемах с физической подготовкой.

– Раньше вашей большой проблемой были сложности с физподготовкой. Удаётся их решить?
– Знаете, на удивление, я даже вообще не устал после произвольной программы в Казани! Со мной такого давно не было. Чувствую, что сил стало больше, работаем с Алексеем Николаевичем Мишиным в том числе и над этим компонентом.

– Каким образом? Как много в вашей ежедневной работе ОФП?
– ОФП присутствует, но здесь вопрос скорее даже не в каких-либо силовых тренировках, а просто в ежедневной монотонной работе, накату программ. Чем больше этих тренировок, тем уже и организм лучше их воспринимает, проще удаётся катать программы.

– Сейчас много инновационных подходов к ОФП, например, хоккеисты используют пилатес. Не думали об этом?
– Нет, пока в эту сторону не думал. Я стараюсь работать по тем рекомендациям, которые даёт Алексей Николаевич, в основном работа над ОФП, база закладывается летом. Летом, разумеется, и кроссы бегаем, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Комментарии
