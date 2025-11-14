Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
04:20 Мск
Фигурное катание

Глеб Лутфуллин ответил, хочет ли тренировать в группе Алексея Мишина по завершении карьеры

Глеб Лутфуллин ответил, хочет ли тренировать в группе Алексея Мишина по завершении карьеры
Аудио-версия:
Серебряный призёр чемпионата России – 2025 Глеб Лутфуллин рассказал, хочет ли он после завершения карьеры стать тренером в группе Алексея Мишина.

– Читал, что в том, старом, «Рубине» чемпионских лет вам нравился Гёкдениз Карадениз, сейчас он тренер второй команды. Подобная преемственность – это здорово и правильно? У вас в группе похожий подход?
– Разумеется! Я вообще бы сказал, что у нас группа Мишина – как семья, идёт семейный подход и соответствующее отношение между спортсменами в группе, тренерами и фигуристами. Я счастлив быть частью этой семьи.

– Вы также планируете в перспективе быть тренером в группе Мишина?
– Тут уже не мне решать! Но если говорить про своё желание, то мне нравится работать тренером, я уже подсказываю молодым фигуристам в группе, могу дать советы. Провожу подкатки. Посмотрим, как всё сложится, но, если мне предложат остаться в команде и работать – это будет большая честь для меня, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Безруков – мой любимый актёр. Как сильно он читает Есенина!» Беседа с Глебом Лутфуллиным
Эксклюзив
«Безруков – мой любимый актёр. Как сильно он читает Есенина!» Беседа с Глебом Лутфуллиным
