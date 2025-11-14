«Не нравится резкая музыка». Глеб Лутфуллин – о любви к «золотому фонду» фигурного катания

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

– Читал, что вам некомфортны современные композиции, например, Imagine Dragons? Почему?

– Дело в том, что я не слушаю современную музыку. Мне не нравится вся эта резкая, быстрая музыка, хаотичная. Мне нравится что-то романтическое, классическое, музыкальное. Те же Imagine Dragons – я их и не слушаю, мне не откликается.

– Что тогда вас так привлекает в «золотом» музыкальном фонде?

– Если брать мою короткую программу, то это новая, современная песня: сериал «Жизнь по вызову» вышел буквально в прошлом году. Но в целом действительно на протяжении карьеры часто обращаюсь к «золотому» фонду фигурного катания. Во-первых, потому что сам часто слушаю такую музыку. Во-вторых, мне нравится видеть, какие программы получаются, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.