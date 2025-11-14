Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание

Фигурист Глеб Лутфуллин передал привет игроку СКА Игнату Лутфуллину

Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин передал привет игроку хоккейного клуба СКА Игнату Лутфуллину.

– В Петербурге в СКА сейчас играет Игнат Лутфуллин. Причём и у тренера Профессора – Игоря Ларионова. Забавное совпадение?
– Знаете, а я о нём слышал через общих знакомых! Мне рассказывали. Помню, что он вроде бы в молодёжке ещё выступал («СКА-1946». — Прим. «Чемпионата»). Рад, что теперь уже играет в основном составе. Успехов ему, передаю привет! Можно сказать, он в каком-то смысле моя проекция в альтернативной вселенной. Жду ответного привета от Игната, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

