Леонтьева и Горелкин снялись с этапа Гран-при в Москве по медицинским показателям

Российские танцоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин снялись с этапа Гран-при России в Москве, который пройдёт с 15 по 16 ноября. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала окончательный список участников, в котором не оказалось пары. Сообщается, что причиной стали медицинские показатели.

В нынешнем сезоне Леонтьева и Горелкин уже принимали участие в этапе в Магнитогорске, где заняли второе место, уступив только Василисе Кагановской и Максиму Некрасову.

Единственной возможностью для фигуристов выступить на втором для себя национальном этапе Гран-при остаётся Омск, соревнования в котором пройдут 22 и 23 ноября.

