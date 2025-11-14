Ледовое шоу Загитовой «Ассоль» покажут в марте в Новосибирске

Ледовое шоу, рок-мюзикл олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой «Ассоль» покажут 3 марта в Новосибирске. Об этом фигуристка сообщила на личной странице в социальных сетях.

«Новосибирск, я в предвкушении! Этот город для меня особенный, всегда встречает теплом и радушием. И я уверена, что наше ледовое шоу «Ассоль» подарит вам незабываемые эмоции. Мы работали над ним с огромной любовью и вниманием к каждой детали. Билеты уже в продаже, так что не откладывайте покупку, чтобы занять лучшие места. Очень жду встречи с вами 3 марта в Новосибирске! До скорой встречи на льду», – написала Загитова.

Премьера шоу «Ассоль» состоялась в конце июня в Санкт-Петербурге. Напомним, изначально фигуристка планировала представить шоу 27, 28 и 29 июня. Но внезапно с её сайта, а также со всех сайтов по продаже билетов пропала дата 29 июня. Позднее организаторы сообщили, что два шоу, назначенные на 29-е число, отменены по техническим причинам.

В шоу приняли участие многие именитые фигуристы — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, вице-чемпион Олимпиады в Пекине Владимир Морозов.