Тренер Царёва — об уходе из «Хрустального»: другому тренеру создавали приоритетные условия

Тренер Анна Царёва, ранее работавшая в «Хрустальном», рассказала об уходе из этой школы. По словам специалиста, всё дело в том, что руководство отдавало приоритет другому тренеру. Напомним, долгие годы «Хрустальный» представляла Этери Тутберидзе. Под её руководством эта школа воспитала олимпийских чемпионок двух прошедших циклов.

«Видимо, руководство катка было в большей степени заинтересовано в другом тренере, у которого имелось больше спортсменов, более высокие результаты. Соответственно, этому тренеру создавались приоритетные условия, в том числе в наборе фигуристов в группы.

Руководителей тоже можно понять: когда есть хорошие дети, хочется, чтобы все они катались у сильного тренера. Но у меня нет претензий по этому поводу. В конце концов, руководители «Хрустального» были честны в своих действиях — это не тот случай, когда что-то делалось за спиной. Соответственно, каждый сам решал, устраивают его эти правила игры или нет.

— Судя по тому, что вы не оказались в числе тренеров на новом большом катке, вас эти правила не устроили?

— Туда меня и не звали. Да, собственно, и в «Хрустальном», когда там освободился лёд, мне сразу объяснили, что для меня места нет. Хотя официально я продолжала числиться тренером школы», — приводит слова Царевой «RT на русском».

Анна Царёва долгие годы работала с трёхкратным призёром чемпионатов Европы и призёром чемпионата мира — 2016 Анной Погорилой. Сейчас специалист выводит на соревнования свою дочь Марию Захарову, которая ранее стала первой совершеннолетней фигуристкой, приземлившей четверной прыжок.