«В подвешенном состоянии». Александра Бойкова рассказала о травме ноги

Чемпионка Европы и России в парном катании Александра Бойкова поделилась подробностями травмы ноги, с которой столкнулась по ходу сезона-2025/2026. Фигуристка выступает в паре с Дмитрием Козловским.

«Тут сложно что-либо сказать, потому что я показывала свою ногу нескольким специалистам, будучи в Красноярске. У нас, к сожалению, не было там никакого врача, кроме дежурившей скорой помощи на катке. Мне никто помочь не мог, но благо были другие спортсмены в этом же отеле из других видов спорта. Я обратилась к их врачу, он мне изначально помог хоть как-то установить, что это такое. Пало подозрение на то, что это инфекция всё же, и он сказал, какой антибиотик купить. В принципе, мой врач, с которым я держала связь из Петербурга, отправляла по видео тоже эту ногу, он тоже сказал тот же антибиотик. Я побежала просто, купила его, противовоспалительные тоже.

По приезде в Москву я уже сделала УЗИ ноги, сходила к травматологу-ортопеду. Он сказал, что это не бактериальная инфекция, это что-то другое, не сказал что. Поэтому, в принципе, пока что я в подвешенном состоянии», — сказала Бойкова в эфире Okko.