Бойкова и Козловский рассказали, как решились выступать на Гран-при с травмой Александры

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как пришли к решению выступить на Гран-при России в Красноярске, несмотря на травму партнёрши.

Козловский: В ночь перед короткой программой в Красноярске мне приходит сообщение от Саши с вопросом: «Можно ли зайти к тебе в номер?» Я говорю: «Конечно, заходи. Конечно, приходи». Саша приходит в подавленном эмоциональным состоянии. Понимаю, что-то случилось, она говорит, что не может наступить на ногу. Смотрю на её ногу, она у неё вся красная, опухшая. Понимаю, что это реальная проблема. Мы вместе с ней начинаем пытаться принимать какие-то меры, чтоб хоть как-то стабилизировать её состояние, чтоб всё-таки выйти завтра на лёд и откатать свои программы.

Следующим утром Саша ставит в известность нашего тренера Станислава Морозова. Когда она это делала, а делала это без меня, я ещё спал. Раздаётся звонок, просыпаюсь, мне сразу начинает в трубку говорить Станислав Морозов: «Дима, всё! Всё, ты видел её ногу! Как вы будете кататься? Катастрофа! Надо сниматься!» Я в полусонном состоянии, безэмоционально ему говорю: «Не переживайте, сейчас позвоним Саше, сейчас разберёмся, сейчас все будет нормально». Я звоню Саше: «Саш, ты серьёзно собралась сниматься?» Она говорит: «Нет». Я говорю: «Ну, там просто Стас уже снялся, по-моему, сам».

Бойкова: Да, Станислав Александрович не хотел, чтобы мы выступали, но мы, наверное, не из тех людей, кто сдаётся. Всё-таки работа была проделана, и я понимала, что в любом случае существует обезболивающее, противовоспалительное, как-никак девочки с переломанными ногами катались. Тут кость целая, значит, всё окей, можно кататься.

Козловский: Ну, видите, здесь, конечно, молодец Саша, что на это пошла, что она собралась. И мы всё-таки отталкивались от логики, что у нас не какой-нибудь теннисный или футбольный матч, нужно провести там пять часов условно на корте. Понимаем, что нужно выйти в очень короткий промежуток времени, собраться и пойти дальше заниматься здоровьем. Поэтому решение было принято однозначно и бесповоротно: мы идём кататься, — сказали фигуристы в эфире Okko.