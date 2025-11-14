Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Козловский: Тутберидзе — наш главный вдохновитель. Она абсолютно потрясающий человек

Козловский: Тутберидзе — наш главный вдохновитель. Она абсолютно потрясающий человек
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились впечатлениями от работы с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

Козловский: Этери Георгиевна – наш главный вдохновитель. Мы с Сашей очень трепетно и с большой ученической любовью к ней относимся. Она абсолютно потрясающий человек, помимо того, что она потрясающий специалист. Она действительно очень внимательна по отношению к своим спортсменам. Нам с Этери Георгиевной очень комфортно работать на льду и комфортно с ней взаимодействовать вне льда. И мы рады, что у нас с ней сложились такие взаимоотношения. Свою спортивную карьеру без неё мы никак представить сейчас не можем.

Бойкова: Она всегда присутствует на постановках программ, говорит своё мнение, помогает переходы ставить, какие-то штучки предлагает.

Козловский: Это когда мы работаем со сторонними специалистами. У нас же есть программы, которые нам просто Этери Георгиевна с Даниилом Глейхенгаузом ставят.

Бойкова: А если говорить про тренировочный процесс, она всегда приходит на наши льды, говорит замечания, отмечает моменты, которые ей хотелось бы исправить.

Козловский: Она осуществляет глобальное управление над нашей парой.

Бойкова: Ей нравится, что мы стали более взрослыми, осознанными. Что у нас линии в катании исправились – это всё работа Станислава Александровича Морозова влияет. Она сказала, что мы стали более статными, — сказали фигуристы в эфире Okko.

