Бойкова и Козловский рассказали о взаимоотношениях с Мишиной и Галлямовым

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали об общении с коллегами Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

Бойкова: Ну, мы с Настей, в принципе, с детства дружили. Всё время катались рядом, соревновались ещё в одиночном катании. Потом Настя перешла в парное, я там лет через пять, по-моему, перешла только. В общем, мы всё время были как-то рядом, поэтому с Настей мы всегда поддерживаем диалог. Может быть, там не общаемся как лучшие подруги сейчас уже по прошествии многих лет. То есть, ну, там, например, с днём рождения, с Новым годом друг друга, конечно, поздравляем.

В раздевалке абсолютно спокойно общаемся на разные темы, спрашиваем, у кого как дела, как у кого племянники поживают, братья, сёстры. Вот, поэтому с Настей всё в порядке. Сашу когда вижу, всегда, конечно, здороваюсь. Там можем поболтать немного.

Козловский: Просто как коллеги, которые находятся в одной индустрии, делают какое-то общее дело, не более того, — сказали фигуристы в эфире Okko.