Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Время есть на то, чтобы идти в отпуск». Козловский — о подготовке к чемпионату России

«Время есть на то, чтобы идти в отпуск». Козловский — о подготовке к чемпионату России
Комментарии

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался о подготовке к чемпионату России на фоне травмы у партнёрши.

«Нужно поправить своё физическое здоровье. В первую очередь Саше, нужно решить эту серьезную проблему и спокойно уже начинать подготовку к главному турниру этого года. Будем двигаться постепенно, спокойно, времени у нас очень много, время есть на то, чтобы идти в отпуск, вернуться, восстановиться и заново накатать программы. Поэтому мы сейчас в таком абсолютно спокойном и, я бы даже сказал, несколько расслабленном, как минимум с психологической точки зрения, состоянии», — сказал Козловский в эфире Okko.

Материалы по теме
«В подвешенном состоянии». Александра Бойкова рассказала о травме ноги
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android