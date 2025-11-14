«Время есть на то, чтобы идти в отпуск». Козловский — о подготовке к чемпионату России

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался о подготовке к чемпионату России на фоне травмы у партнёрши.

«Нужно поправить своё физическое здоровье. В первую очередь Саше, нужно решить эту серьезную проблему и спокойно уже начинать подготовку к главному турниру этого года. Будем двигаться постепенно, спокойно, времени у нас очень много, время есть на то, чтобы идти в отпуск, вернуться, восстановиться и заново накатать программы. Поэтому мы сейчас в таком абсолютно спокойном и, я бы даже сказал, несколько расслабленном, как минимум с психологической точки зрения, состоянии», — сказал Козловский в эфире Okko.