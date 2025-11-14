Козловский: в фигурном катании позиция тренера зачастую смешивается с позицией менеджера

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о работе со специалистом Станиславом Морозовым.

Бойкова: Мы Станислава Александровича знали ещё до его прихода в группу Этери Георгиевны [Тутберидзе]. Нам довелось с ним кататься на протяжении года, когда мы ещё были в Петербурге, он нам помогал. Поэтому у нас быстро наладился диалог. Он любит тренировать одну или максимум две пары, чтобы всё его внимание было сконцентрировано. Мы рады, что у нас выстроился близкий диалог. Можем написать ему в любое время, он может написать, позвонить. Классно, что есть такая поддержка.

Козловский: Мы работали практически со всеми ведущими специалистами, могу сказать, что тот уровень тренеров, который есть в России, в мире таких специалистов нет. И среди наших отечественных спецов Станислав Морозов стоит особняком, потому что он является самым настоящим и чистым тренером. В фигурном катании позиция тренера зачастую смешивается с позицией менеджера. Станислав Морозов – это чистый тренер.

Он не лезет в вопросы организации, но что касается тренировочного процесса, сказал бы, что он гениален.

Бойкова: Классно, когда с тобой работает много людей, потому что все они доносят до тебя какую-то мысль. По-разному люди объясняют, по-разному до тебя это доходит. Но когда у тебя есть человек, который полностью тебя ведет, когда ты знаешь, что он даст план, который не изменится ни от чего, это удобно, — сказали фигуристы в эфире Okko.