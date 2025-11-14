Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание

«Поднялась температура и вздулись пальцы». Леонтьева — о причинах снятия с ГП в Москве

Российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в паре с Даниилом Горелкиным, рассказала о причине снятия с этапа Гран-при России в Москве.

«Во вторник мы прокатывали произвольную, и я порезалась на льду — на первом вращательном движении. После проката мне обработали рану. Сначала всё было нормально, но за 18 часов это сильно развилось — у меня поднялась температура и вздулись пальцы. Последние дни я с врачом в ночи ездила по больницам, везде говорили разное. Вчера ночью в очередной больнице мне сказали, что нужно оперировать. Меня отправили сдать необходимые анализы, далее я поспала час и вчера рано утром мне сделали операцию. Хорошо, что успели сделать операцию сейчас, так как если бы затянули, было бы хуже. Сейчас я лежу в больнице — у меня стоят трубки на пальцах и ладони, сегодня ходила на первую перевязку. Врачи хорошие, все очень поддерживают меня. Вчера приезжал Данька, веселил меня», – приводит слова Леонтьевой Sport 24.

