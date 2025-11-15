Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
04:20 Мск
Фигурное катание

Гран-при ISU-2025/2026, США, спортивные пары, результаты короткой программы 15 ноября 2025, кто выиграл, Метелкина и Берулава

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли короткую программу на этапе Гран-при ISU
Аудио-версия:
Комментарии

Грузинские фигуристы, выступающие в парном катании, Анастасия Метёлкина и Лука Берулава одержали победу в короткой программе на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в американском Лейк-Плэсиде. За своё выступление они получили 78,83 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 5, Лейк-Плэсид, США
Спортивные пары. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 02:58 МСК
Окончено
1
Грузия
2
Япония
3
Германия

Второе место заняли японские спортсмены Рику Миура и Рюити Кихара с результатом 74,42 балла. Тройку лидеров замкнул ещё один немецкий дуэт — Анника Хокке и Роберт Кункель (68,26).

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Лейк-Плэсид, США. Спортивные пары. Короткая программа. Итоговое положение:

1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 78,83;
2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 74,42;
3. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 68,26;
4. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) — 64,74;
5. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) — 61,51;
6. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 61,29;
7. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) — 56,85;
8. Оливия Флорес/Люк Ванг (США) — 55,83.

Календарь Гран-при ISU
Самая титулованная фигуристка России:

Комментарии
