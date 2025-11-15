Японец Казуки Томоно выиграл мужскую короткую программу на этапе Гран‑при ISU

Японский фигурист Казуки Томоно стал победителем короткой программы на этапе Гран-при ISU в Лейк-Плэсиде (США). Бронзовый призёр командного чемпионата мира-2023 получил за свой прокат 95,77 балла.

Вторым стал француз Кевин Аймоз, набравший 93,56. На третью позицию расположился серебряный призёр ЧМ-2025 Михаил Шайдоров, выступающий за Казахстан, с оценкой 89,67.

Представляющий Азербайджан Владимир Литвинцев завершил короткую программу на седьмом месте, получив 75,87 балла.

Напомним, произвольные прокаты состоятся в воскресенье, 16 ноября.

