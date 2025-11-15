Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Японец Казуки Томоно выиграл мужскую короткую программу на этапе Гран‑при ISU

Японец Казуки Томоно выиграл мужскую короткую программу на этапе Гран‑при ISU
Комментарии

Японский фигурист Казуки Томоно стал победителем короткой программы на этапе Гран-при ISU в Лейк-Плэсиде (США). Бронзовый призёр командного чемпионата мира-2023 получил за свой прокат 95,77 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 5, Лейк-Плэсид, США
Мужчины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 04:20 МСК
Окончено
1
Кадзуки Томоно
Япония
95.77
2
Кевин Аймоз
Франция
93.56
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
89.67

Вторым стал француз Кевин Аймоз, набравший 93,56. На третью позицию расположился серебряный призёр ЧМ-2025 Михаил Шайдоров, выступающий за Казахстан, с оценкой 89,67.

Представляющий Азербайджан Владимир Литвинцев завершил короткую программу на седьмом месте, получив 75,87 балла.

Напомним, произвольные прокаты состоятся в воскресенье, 16 ноября.

Фигуристка Трусова показала, как тренирует прыжки после родов

Материалы по теме
Американцы Лью и Чок/Бэйтс будут неудержимы дома? Главные интриги Гран-при США по фигурке
Американцы Лью и Чок/Бэйтс будут неудержимы дома? Главные интриги Гран-при США по фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android