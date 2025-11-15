Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
22:03 Мск
Фигурное катание

Расписание 4-го этапа Гран-при России в Москве на 15 ноября

Комментарии

Сегодня, 15 ноября, в Москве начинается четвёртый этап серии Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых спортсменов. Соревнования пройдут в одиночном катании среди мужчин и женщин, а также в танцах на льду. Турнир для спортивных пар на данном этапе Гран-при не предусмотрен. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня этапа Гран-при в Москве.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при, Москва. Расписание соревнований 15 ноября

13:30. Одиночное катание. Женщины, короткая программа.
15:15. Одиночное катание. Мужчины, короткая программа.
17:00. Танцы на льду. Ритм-танец.

Следующий этап Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Омске 22 и 23 ноября.

