«Чуть-чуть понимаю, но не хватает практики». Канадец Лага — о знаниях русского языка

Канадский фигурист Закари Лага, выступающий в танцах на льду в дуэте с Марджори Лажуа, рассказал, что немного знает русский язык, а его мама почти свободно разговаривает на нём.

– Я нашла в твоих соцсетях фото с Машей Сотсковой (российская фигуристка Мария Сотскова, выступавшая в одиночном катании. — Прим. «Чемпионата»), которое ты по-русски подписал – «красивая».

– Она очень весёлая и милая. Видел, что у нее уже двое детей. Время летит: я никогда не думал, что мои ровесники, с кем я катался по юниорам, уже уйдут на пенсию, а я все соревнуюсь – и не собираюсь заканчивать. А они уже родители.

Правда, в основном это касается моих знакомых из России – думаю, там всё немного по-другому, люди гораздо раньше готовы заводить семью и детей. А в Канаде больше тренд на «нет-нет, я хочу насладиться молодостью».

– Я к тому, что какие-то русские слова ты знаешь.

– Чуть-чуть что-то я понимаю. Мне не хватает практики, надо над этим работать. Моя мама, к примеру, почти свободно говорит по-русски. Три года назад решила, что хочет выучить этот язык, нашла преподавателя и теперь регулярно сидит над домашкой.

– Зачем?

– Вокруг нас многие говорят на русском: друзья семьи, преподаватели, мои педагоги по балету и музыке. Мой дядя учился в СССР, поэтому тоже говорит по-русски. Тогда в Алжире это была частая практика – уезжать учиться по обмену в Советский Союз.

Моя мама с тех пор обожает русскую литературу и историю. Конечно, русские композиторы тоже в этом списке.

Мама говорит, что чем больше у нации было страданий и лишений, тем глубже они чувствуют и переживают. В России, как я понимаю, нехватки в страданиях не было, так что ваша классическая музыка невероятно глубокая и страстная, — приводит слова фигуриста Sports.