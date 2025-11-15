Аделия Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Москве

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла первое место по итогам короткой программы на четвёртом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. За прокат спортсменка получила от судей 78,83 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимает Алина Горбачёва, чей результат составил 68,86 балла. Тройку лидеров замыкает Ксения Гущина, она набрала 68,07 балла.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян — 78,83 балла.

2. Алина Горбачёва — 68,86.

3. Ксения Гущина — 68,07.

4. Ксения Синицына — 67,54.

5. Вероника Яметова — 66,07.

6. Арина Кудлай — 63,17.