«Уже не загадываю». Петросян — о том, планирует ли прыгать четверные в ПП

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что после ситуации, произошедшей на этапе Гран-при в Магнитогорске, перестала загадывать, будет ли исполнять четверные прыжки в произвольной программе.
На Гран-при в Магнитогорске Петросян после того, как выиграла короткую программу, заявила, что намерена исполнить в произвольной четверной прыжок, однако в самом прокате сделать этого фигуристке не удалось, она упала.
«Уже не загадываю. А то там наговорила [в Магнитогорске]. Я в первый раз так сделала и последний, всё. На самом деле в Магнитогорске я была готова. Поэтому не буду говорить, что здесь что-то увереннее, стабильнее. Пусть всё пойдёт как пойдёт. Покажу всё завтра», — сказала Петросян в эфире Первого канала.
После первого дня соревнований на этапе Гран-при в Москве Петросян занимает первое место.
- 15 ноября 2025
-
16:10
-
16:01
-
15:56
-
15:50
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:28
-
15:25
-
15:24
-
15:18
-
15:13
-
15:11
-
14:53
-
14:31
-
11:15
-
06:45
-
04:22
-
00:30
- 14 ноября 2025
-
21:24
-
20:53
-
20:02
-
19:36
-
19:24
-
19:12
-
18:32
-
17:02
-
16:30
-
16:28
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:30