Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
04:04 Мск
Фигурное катание

«Уже не загадываю». Петросян — о том, планирует ли прыгать четверные в ПП

«Уже не загадываю». Петросян — о том, планирует ли прыгать четверные в ПП
Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что после ситуации, произошедшей на этапе Гран-при в Магнитогорске, перестала загадывать, будет ли исполнять четверные прыжки в произвольной программе.

На Гран-при в Магнитогорске Петросян после того, как выиграла короткую программу, заявила, что намерена исполнить в произвольной четверной прыжок, однако в самом прокате сделать этого фигуристке не удалось, она упала.

«Уже не загадываю. А то там наговорила [в Магнитогорске]. Я в первый раз так сделала и последний, всё. На самом деле в Магнитогорске я была готова. Поэтому не буду говорить, что здесь что-то увереннее, стабильнее. Пусть всё пойдёт как пойдёт. Покажу всё завтра», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

После первого дня соревнований на этапе Гран-при в Москве Петросян занимает первое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
78.83
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.07
