«Уже не загадываю». Петросян — о том, планирует ли прыгать четверные в ПП

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что после ситуации, произошедшей на этапе Гран-при в Магнитогорске, перестала загадывать, будет ли исполнять четверные прыжки в произвольной программе.

На Гран-при в Магнитогорске Петросян после того, как выиграла короткую программу, заявила, что намерена исполнить в произвольной четверной прыжок, однако в самом прокате сделать этого фигуристке не удалось, она упала.

«Уже не загадываю. А то там наговорила [в Магнитогорске]. Я в первый раз так сделала и последний, всё. На самом деле в Магнитогорске я была готова. Поэтому не буду говорить, что здесь что-то увереннее, стабильнее. Пусть всё пойдёт как пойдёт. Покажу всё завтра», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

После первого дня соревнований на этапе Гран-при в Москве Петросян занимает первое место.